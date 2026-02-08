女子パラレル大回転予選滑走する三木つばき＝リビーニョ（共同）8日のスノーボードパラレル大回転予選で、女子は昨季ワールドカップ種目別覇者の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が2回の合計タイムで3位に入り、上位16選手で行われる同日夜の決勝トーナメントに進出した。7大会連続代表の竹内智香（広島ガス）は22位で落選した。3連覇が懸かるレデツカ（チェコ）がトップ通過。男子の斯波正樹（TAKAMIYA）は1回目でワックス