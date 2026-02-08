第５１回衆院選は８日夜、投票が締め切られた。読売新聞社がＮＨＫ、日本テレビ系列各局と共同で実施した出口調査によると、自民党は大勝し、公示前の１９８議席を上回り、単独で定数４６５の過半数（２３３）を確保することが確実な情勢となっている。日本維新の会を加えた与党では、３００議席超もうかがう勢いだ。与党での過半数確保を目標としていた高市首相（自民総裁）は、自らの政権運営に国民の信任が得られたとして、