AKB48の21期研究生が8日、東京・秋葉原のAKB48劇場で行われた「手をつなぎながら」公演で、劇場公演デビューを果たした。郄橋舞桜（15）や森川優（17）、牧戸愛茉（18）ら5人は、フレッシュな笑顔でステージに立つと、元気いっぱいに「恋の傾向と対策」など16曲を踊りきった。5人は12月、グループの20周年を記念して行われた日本武道館ライブの中で、初お披露目された。それから2カ月がたち、田中沙友利（17）は「緊張