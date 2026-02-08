第51回衆議院選挙は8日に投票日を迎え、出口調査や情勢分析などの結果、自民党の獲得予測議席は、300議席を上回る勢いです。◇まずは、与党です。出口調査や情勢分析などの結果、自民党の獲得予測議席は、305議席の予測です。自民党だけで300議席を上回る勢いです。ただ、接戦の選挙区もあり、289議席から335議席まで動く可能性があります。日本維新の会は、36議席を獲得する予測です。この結果、自民・維新を合わせた与