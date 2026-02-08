衆院選が8日、投開票された。NHKや民放各局は選挙特番対応を行った。本来放送されるはずだったNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（午後8時）、TBS日曜劇場「リブート」（午後9時）が、選挙特番対応のため、休止となっている。X（旧ツイッター）では一部で恨み節が散見された。「豊臣兄弟もリブートもない楽しみにしてるのにね選挙じゃ仕方ないかな」「豊臣兄弟！観ようとしたら無くてチーン」「臣兄弟もリブートもない日曜日の夜な