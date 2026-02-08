【モデルプレス＝2026/02/08】AKB48・21期研究生の高橋舞桜（※「高」は正式には「はしごだか」）、田中沙友利、牧戸愛茉、森川優、渡邉葵心が2月8日、東京・秋葉原のAKB48劇場で開催された「手をつなぎながら」公演ゲネプロに出演。取材会に応じた5人が、同日夜の同公演で迎える劇場デビューへの思いを語った。【写真】AKB4・21期研究生がミニスカ衣装で劇場デビュー◆AKB48・21期研究生、劇場公演への思い21期研究生の5人は、202