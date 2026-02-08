【モデルプレス＝2026/02/08】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している“つーちゃん”こと塚原舜哉が6日、YouTuberの中町JPのYouTubeチャンネルに出演。“Baby”ことユリア（鈴木ユリア）と遠距離恋愛中であると明言した。【動画】ヤンキー恋リアカップル、赤裸々に語った現在の関係性◆つーちゃん、Babyとは遠距離恋愛中つーちゃんが「ラヴ上等」に出演したことを受け、中町JPは「本来あの場所にい