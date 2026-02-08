猫が見せる運動不足のサイン4つ 猫は運動不足に陥ると、行動や体型に変化があらわれ、健康にも影響を与えることがあります。そのため、運動不足のサインを見逃さず、適切に対処することが重要です。まずは、運動不足の猫に見られる特徴的な行動を把握しておきましょう。 1.肥満になる 猫が運動不足になったときの最もわかりやすいサインには体重の増加があげられます。摂取したカロリーを運動で消費できず、余った