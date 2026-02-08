福岡3区は、自民の前職・古賀篤さん（53）が当選確実となりました。出口調査では、古賀さんがほかの候補を引き離す結果となり、6回目の当選を確実にしました。財務省の職員だった古賀さんは、2012年の衆議院選挙で初当選を果たすと、厚生労働副大臣や内閣府副大臣を歴任し、現在は自民党の災害対策特別委員長を務めています。選挙戦では、相次ぐ自然災害に対する対応の強化や、安心して暮らせるよう子育て支援や医療福祉の充実など