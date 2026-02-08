福岡1区は、自民の前職・井上貴博さん（63）が当選確実となりました。出口調査では、井上さんがほかの候補を引き離す結果となり、6回目の当選を確実にしました。井上さんは、2012年の衆議院選挙で初当選し、財務副大臣などを歴任しました。また、女性初となる高市総裁の誕生に尽力したことを背景に、高市政権発足後は、総理大臣補佐官に就任しました。選挙戦では高市総理の側近としての立場をアピールするとともに、積極財政