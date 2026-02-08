元乃木坂４６でタレント・高山一実が８日、誕生日を報告した。高山はインスタグラムのストーリーズで「大好きなみなさんと３２歳になりました」と同日に誕生日を迎えたことを報告。ＭＣを務めるテレビ朝日系「クイズプレゼンバラエティーＱさま！！」（月曜・後９時）で共演する「アンタッチャブル」の山崎弘也、「さまぁ〜ず」の大竹一樹、三村マサカズ、女優の優香らに囲まれて花束を抱えるショットを投稿。別カットでは