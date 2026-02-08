◆第２２回飛燕賞・重賞（２月８日、佐賀競馬場・ダート１４００メートル、良）地元佐賀の３歳馬１１頭（イッペイソツが出走取り消し）が出走して行われ、３番人気のハクアイドゥマン（牝３歳、佐賀・真島正徳厩舎、父アメリカンペイトリオット）が２番手から押し切って重賞初勝利。石川慎将騎手とのコンビで２番手から進め、最後の直線で堂々と先頭に立って押し切った。これまで重賞では３、３、２着でサキドリトッケンに敗れて