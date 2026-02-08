漠河衛星データ受信局の全景。（１月２５日、ドローンから、漠河＝新華社記者／金立旺）【新華社漠河2月8日】中国黒竜江省漠河市の西約2キロに、中国リモートセンシング衛星の地上局の一つ、漠河衛星データ受信局がある。国内で最も高緯度にある衛星データ受信局で、2025年12月12日に正式に運用を開始した。衛星データの受信は自動で行われ、現在は地球資源探査衛星「資源」、環境保護・災害監視衛星「環境減災」、高解像度対