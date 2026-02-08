◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子パラレル大回転 予選（大会3日目/現地8日）2大会ぶり2回目の五輪出場となった斯波正樹選手は、予選1回目の滑走後失格。その後、取材に応じその理由について話しています。「現状の結果では板からワックスのフッ素の成分が出てしまって失格になりました。いつどこでフッ素がついたのかは分からない状態。自分は板を触っていないですし、ワックスもスタッフに任せている