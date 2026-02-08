BE：FIRSTが8日、都内でドキュメンタリー映画「BE：the ONE−START BEYOND DREAMS−」（オ・ユンドン、キム・ハミン監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。グループの裏側に迫ったドキュメンタリー作品の第3弾。昨年開催したワールドツアーに完全密着し、帰国後のインタビューなど、メンバーの素顔と本音に迫った。SOTA（25）は「オーディションから生まれたので、社長の意向でカメラがずっと回っているグループ。おかげでノン