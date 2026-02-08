因美線 JR西日本では、因美線は大雪のため、あす（9日）始発から【智頭駅～美作加茂駅間】で運転を見合わせます。 なお、以下の列車は運転取り止めや行先を変更して、折り返し運転を行うということです。 《津山駅～智頭駅間で運転を取り止める列車》 【津山～美作加茂・智頭方面】津山駅発５時０３分発快速智頭行き津山～智頭駅間津山駅発５時３３分発快速美作加茂行き津山～美