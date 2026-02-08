山形地方気象台発表 【画像】山形・全国の天気 山形県では、強い冬型の気圧配置の影響により、大雪となる所があるでしょう。また、庄内の海上では、雪を伴った西よりの強い風が吹く見込みです。山形県では、９日明け方にかけて、大雪に注意・警戒し、庄内の海上では、８日は、風雪や高波に注意・警戒してください。 ［気象概況］日本付近は、強い冬型の気圧配置となっており、気圧の傾きが大きくなっています。また、低気圧が津