火事があったのは、和寒町松岡にある2階建ての住宅です。2026年2月8日午後2時半すぎ、近隣の住民から消防に通報がありました。火はおよそ3時間半後にほぼ消し止められ、住宅の1階から女性が救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。この家に住む70代の女性と連絡が取れていないことから、警察は亡くなったのはこの女性とみて身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。