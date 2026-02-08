ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走」は4日目を終えた。さすがの腕を見せるのが地元の平本真之（41＝愛知）。機力劣勢ながら予選突破を決めた。「伸びを求めていったら出足からなかったですね。安定板がついても変わらず良くなかった。全部の足が良くない」。動きに変化はなく、厳しい表情を浮かべた。昨年10月の蒲郡G1周年でも、動きに課題を残しながら優勝したことは記憶に新しい。「何か考えていかない