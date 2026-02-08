東京、京都開催が中止となった２月８日の小倉競馬の売り上げに、ＳＮＳが沸いている。同競馬は通常より１レース少ない１１レース（４Ｒ・障害未勝利は雪の影響で取りやめ）で行われ、１日の売り上げ（売得金）は１６６億２５４２万５３００円と爆売れ。同競馬場の１日の売り上げレコードを更新した。これまでの１日の最高売り上げは、２５年７月６日の１６０億２３５万１７００円。当日は函館、福島との３場開催で唯一、小倉だ