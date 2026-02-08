衆議院選挙の投票がけさから行われていますが、総務省によりますと午後6時現在の投票率は26.01%となっていて、前回おととしの衆議院選挙の同じ時間と比べると2.97ポイント下回っています。ただ、小選挙区の期日前投票を終えた人は、全国で2701万7098人で、前回、一昨年と比べるとおよそ606万人、増加し、過去最多を記録しています。▼消費税の減税を含む物価高対策や▼安全保障政策などが主な争点となった選挙戦ですが、有権者がど