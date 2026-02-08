バレーボールの大同生命SVリーグが8日、佐賀市のSAGAアリーナなどで行われ、女子はSAGA久光がNEC川崎に3―2で競り勝ち、21勝7敗とした。NEC川崎は24勝4敗。男子はサントリーがJ愛知を3―1で下し、25勝目（1敗）を挙げた。