【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日の8日、スノーボードのパラレル大回転予選で、女子の三木つばき（浜松いわた信用金庫）は3位で決勝トーナメントに進んだ。竹内智香（広島ガス）は22位で落選した。男子の斯波正樹（TAKAMIYA）は1回目で失格となった。