ミラノ・コルティナオリンピックでスノーボード男子ビッグエアは決勝が７日に行われ、木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）が１７９・５０点で優勝、木俣椋真（ヤマゼン）が１７１・５０点で２位となり、日本勢がワンツーフィ ニッシュを飾った。長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１１位、荻原大翔（ひろと）（同）が１２位だった。世界選手権を制して「王者」として臨んだ木俣は、銀メダルにも「マックスのク