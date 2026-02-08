８日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）では、開幕したミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒルで丸山希（のぞみ、２７）＝北野建設＝が２６１・８点の３位に入り、日本勢のメダル第１号に。さらにスノーボード男子ビッグエアで木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝が金メダル、木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝が銀メダルのワンツーフィニッシュを成し