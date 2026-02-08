６日から始まったミラノ・コルティナ五輪で、イタリア国内の反対デモが勢いを増している。英紙「ザ・サン」などによると、開催地のミラノではイタリア政府や世界的な不法移民の取り締まり、冬季五輪の多大な費用に反対する運動がデモに発展。大会初日から約１万人が参加したデモ行進が行われた。ここでは大きな混乱は起きなかったが、夜遅くになって約１００人の抗議者が集団から離れ暴徒化し、警察と激しく衝突した。フード