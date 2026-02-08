注目指揮官の初陣は――。Ｊ２藤枝の槙野智章監督（３８）が、初陣の反省点を述べた。藤枝は明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１節のホームＪ３岐阜戦で、０―２で敗れた。前半から積極的にゴール前まで攻めるも、チャンスを決め切れず。前半４２分にＰＫを決められ、後半３０分にはさらに追加点を許すなど主導権を奪われ完敗となった。槙野監督は日本代表ＤＦとして、２０１８年ロシアＷ杯に出場。国際Ａマッチには通算３