舞台『ピーターとアリス』に出演する、古川琴音さんのインタビューをお届けします。ピーター・パンと不思議の国のアリスが出会ったら？もし『ピーター・パン』のモデルのうちのひとりと『不思議の国のアリス』のアリスのモデルとなった人物が出会ったら？ 想像をしただけでも面白そうな予感。古川琴音さんも出演オファーを受けて「何が起こるんだろうってワクワクがありました」と語る。しかも演じるのは、あの“不思議の国のアリ