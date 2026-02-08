５日、春節用品文化フェアで買い物をする来場者。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶2月8日】中国重慶市永川区の興竜湖公園で5〜8日、春節（旧正月）用品文化フェアが開かれ、市内や四川省の企業100社近くが参加した。食品・日用品・娯楽・レジャーなどの消費分野を網羅しており、来場者は多彩な選択肢とワンストップ式の買い物体験を享受した。５日、春節用品文化フェアで買い物をする来場者。（重慶＝新華社記者／陳誠）