アイドルグループ#Mooove!のリーダー・姫野ひなのさんがグラビアムック「PARADE（パレード）」2026冬号（小学館）の中面に登場。キュートなグラビアを披露しました。【写真】甘え上手な姫野ひなのさん。可愛さ満載の写真集姫野さんのXで撮影画像を公開。「『PARADE』2026冬号に初掲載していただきました♡ 海外ガールな制服だったり、習ってたバレエ姿の真っ白なレオタード、電車乗ってる人たちに見られないか不安になりなが