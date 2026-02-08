中国外交部の報道官が、パキスタンの首都イスラマバードで発生した大規模な爆発事件について、記者の質問に答えました。記者から、パキスタンの首都イスラマバードで現地時間2月6日午後、大規模な爆発事件が発生し、多数の死傷者が出たことについて、中国側の見解を問う質問がありました。これについて外交部報道官は、「中国は今回の爆発事件によって重大な人的被害が出たことに深い衝撃を受けており、犠牲者に対して深い哀悼の意