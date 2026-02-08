イエローのコートに身を包み映画「天使にラブソングを...」(1992年)主演でお馴染みの女優、コメディエンヌが最新ショットを投稿し話題になっている。「@interviewmag ありがとうございます!写真が素晴らしいです!2026年3月号の記事を皆さんにもぜひご覧いただければと思います」と、画家アンディー・ウォーホールさん(享年58)によって1969年に創刊された、歴史ある月刊誌(現在は年6回隔月刊)「Interview Magazine」に登場した