［J１百年構想リーグEAST第１節］川崎 ５−３ 柏／２月８日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu川崎らしいゴールラッシュで、シーズン移行に伴う半年間の特別大会「百年構想リーグ」の開幕戦を飾ってみせた。柏とホームで対戦した川崎は、長谷部茂利監督が就任した昨季の戦いどおり、４−２−３−１のシステムで守備を意識しながら奪えば、CFエリソン、アタッカーの伊藤達哉、トップ下の脇坂泰斗、新戦力のアタッカー・紺野