九州北部は8日、強い寒気が流れ込んだため各地で雪が降り、大分自動車道や東九州自動車道の一部が通行止めになるなど交通が乱れた。福岡管区気象台は9日も広い範囲で氷点下になるとして、路面や水道管の凍結に注意するよう呼びかけている。8日朝の最低気温は福岡県添田町で氷点下3・8度、北九州市八幡西区で同2・6度、長崎市で同1・3度を記録するなど各地で今季最低を更新。九州北部の大半の観測地点で氷点下になった。同気