今季から槙野智章監督が指揮を執る藤枝MYFCは２月８日、J２・J３百年構想リーグEAST-B第１節で、FC岐阜とホームで対戦。０−２で敗れた。試合後の会見で、槙野監督は「敗戦は認めなければいけない。自分たちがやりたいようなことは、90分できなかった。反省点の多い、ただ、収穫の多い試合だった」と自身の初陣を振り返った。 前半、藤枝は主導権を握り、果敢に攻撃を仕掛ける時間帯もあった。だが、最後まで得点は奪え