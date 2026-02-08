2026年Ｗ杯はアメリカ、メキシコ、カナダの３か国による共同開催だが、全104試合のうち実に78試合がアメリカで行なわれる。実態としては、ほぼ「アメリカW杯」と言っても差し支えないだろう。しかし、その開催国アメリカを巡って現在、いくつか看過できない問題が浮上している。 アメリカでは近年、移民の取り締まりが激化していて、その対象の多くは共同開催国であるメキシコ出身者だ。またイランとの関係も緊張状態にあ