JR長崎駅ビルの「長崎街道かもめ市場」にある、チョコレートハウス。 チョコレート伝来の地とされる"長崎の歴史と観光"をテーマに、新しい長崎土産を発信しています。 （寺田美穂アナウンサー） 「店内にはバレンタインデーにぴったりのチョコレートが、ずらりと並んでいます」 （チョコレートハウス 小野佳香さん） 「チョコレートを食べて笑顔になってもらい、