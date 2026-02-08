速報ライブ【衆議院選・知事選2026】長崎の開票速報 「衆議院選挙」と「県知事選挙」投票日の8日、県内の投票所では有権者がそれぞれの候補に1票を投じています。 県では1990年以来、36年ぶりとなった衆院選と知事選の同日選挙。 県選挙管理委員会によりますと、午後4時時点の衆院選の推定投票率は19.32％。 前回よりも、2.33ポイント下回っています。 衆院選には、県内3つの選挙区にあわせて10人、 知事選には、