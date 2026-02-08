――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！■2月のムーンアクションは？2月の満月のことをネイティブアメリカンは、寒さが厳しく雪が多いためSnow Moon（雪月）と呼んでいました。2月14日はバレンタインデー。好きな人にチョコを送って思いを伝える日ですが、最近