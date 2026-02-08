「K−1ワールドGP2026〜90キロ以下級世界最強決定トーナメント」は8日、国立代々木競技場第2体育館で行われた。K―1ワールドGPライト級王座決定戦3分3R延長1Rが行われ、里見柚己（28＝teamNOVA）が延長戦の末に朝久裕貴（29＝朝久道場）を判定3―0で破り、王座を獲得した。1Rは朝久の前蹴りを中心に流れをつかむ。2Rは里見が左右のパンチで朝久の顔を捉える。朝久が頭を下げてくるところにうまくカウンターを合わせる。3R