■ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子パラレル大回転（日本時間8日、リビーニョ・スノーパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ミラノ・コルティナオリンピック™のスノーボード女子パラレル大回転予選が行われて、2大会連続出場の三木つばき（22、浜松いわた信用金庫）は、2回合計1分32秒87の3位で、決勝トーナメント進出を決めた。