日本発8人組のグローバルボーイズグループ「ONEOREIGHT」が東京・渋谷で、初のミニアルバム「GATHER」のリリースを記念したサプライズライブを8日に開いた。8人の写真がプリントされた4トントラックの荷台が開くと、メンバーが登場。ミニアルバム「GATHER」に収録した「POWER」でライブがスタートした。TAKERUが「渋谷、ぶち上がって行きますか！」とあおると、会場からは大きな歓声が起こっていた。先月は韓国、今月