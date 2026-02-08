衆議院選挙は２月８日が投票日です。朝から高知県内の投票所で投票が進んでいます。高知1区に立候補しているのは届け出順に、参政党の新人・金城幹泰氏、自民党の前の議員・中谷 元氏、中道改革連合の新人田所裕介氏の3人です。高知2区に立候補しているのは届け出順に、共産党の新人・浜川百合子氏、自民党の前の議員・尾粼正直氏、国民民主党の新人・前田 強氏の3人です。衆議院選挙の投票は２月８日午前7時から県内866