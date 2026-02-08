「名曲コンサートin大阪〜時を超えたポップスの名曲を」が8日、大阪・フェスティバルホールで行われた。大友康平（ハウンドドッグ）、Ms．OOJA、渡瀬マキ（リンドバーグ）高岡早紀らが出演した。同公演は、昭和から平成の名曲をオーケストラに演奏に乗せてアーチストが歌うオムニバス形式のコンサート。トップバッターのMs．OOJAは「愛燦燦」（美空ひばり）「みずいろの雨」（八神純子）を熱唱した。江口洋介は「時間よ止まれ」（