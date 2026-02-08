[2.8 J1百年構想EAST第1節 川崎F 5-3 柏 U等々力]開幕戦白星に導くゴールとなった。川崎フロンターレDF松長根悠仁はチーム4点目をマーク。相手に3失点を喫したため、松長根のゴールが決勝点に。「自分でも見たことない。あれは100点」と自画自賛のヘディングゴールとなった。3-2で迎えた後半23分、左CKのセットプレーを沈めた。MF山本悠樹が右足のインスイングキックを蹴り込むと、ニアサイドに詰めた松長根が両足で踏み込んで