[故障者情報]ギラヴァンツ北九州は8日、MF牛之濱拓が左膝内側側副靱帯損傷と診断されたことを発表した。クラブによると1月26日に負傷したといい、全治4〜6週としている。昨季はJ3で20試合1得点だった。