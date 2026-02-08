シーズン移行に伴うハーフシーズンのJリーグ特別大会「百年構想リーグ」開幕節が6日から8日にかけて各地で開催された。通常シーズンを含めて史上最速の開幕となったが、全国的な降雪によって3試合が中止となる波乱の幕開けとなった。6日の開幕節1日目はJ1百年構想リーグの3試合が無事に開催されたが2日目から各地で降雪の影響を受けることになった。7日は全試合が予定通り実施されたものの、複数のスタジアムで視認性を高める