[2.8 J1百年構想EAST第1節 東京V 3-1 水戸 味スタ]J1百年構想リーグは8日、第1節を行い、東京ヴェルディが初昇格の水戸ホーリーホックを3-1で破った。東京Vは昨季、昨年9月20日の岡山戦(○4-2)の一度のみだった1試合3ゴールで白星発進。一方、昨季のJ2リーグ制覇で初昇格を果たした水戸は10人が実質J1デビューとなったなか、昨季2度しかなかった3失点でJ1の洗礼を浴びる結果となった。前日夜から降り続いた雪がピッチ脇に積み