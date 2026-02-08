元フィギュアスケート日本代表でタレントの浅田舞（37）が、自身のInstagramを更新し、ワンピース姿を披露した。投稿では、ディオール「ラ コレクション プリヴェ」の新しい香りを体験したことを報告。香りのカウンセリングを通じて、自身の気分や日常に寄り添うプロセスに心地よさを感じたことを、丁寧な言葉でつづっている。 【画像】「急激に大人っぽく…」美人レーサー、20歳の艶やか着物姿