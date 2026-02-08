第51期棋王戦コナミグループ杯5番勝負第1局で、増田康宏八段（右）と対局する藤井聡太棋王＝8日午前、松山市将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯（共同通信社主催）5番勝負第1局は8日、松山市の「道後温泉ふなや」で指され、挑戦者で後手の増田康宏八段（28）が118手で藤井聡太棋王（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・王将との六冠＝を破り先勝、初タイトルに向け好スタートを切った。藤井棋王は昨年10月、7タイトル保持から王座